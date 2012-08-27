В Івано-Франківську сьогодні урочисто відзначили День народження Франка

В Івано-Франківську сьогодні урочисто відзначили 156-річчя від дня народження письменника і філософа Івана Франка.

Як передає кореспондент УНІАН, громадськість міста прийшла святковою колоною вулицями міста до пам’ятника Каменяреві де поклали квіти.

Після цього відбулося урочисте віче в якому взяли участь голова обласної ради Олександр Сич, заступник голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Роман Іваницький, міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, голова Івано-Франківської обласної спілки письменників Євген Баран.

Промовці закликали цінувати «свободу і незалежність держави», наслідувати свого «українського Мойсея духу».

Є.Баран наголосив, що «слова І.Франка ніколи не розходилися з ділом». На його думку, нині треба не змагатися, хто красивіші квіти принесе до пам’ятника, а жити за його словами.

Перед учасниками віча з піснями на твори І.Франка виступили Івано-Франківський муніципальний духовий оркестр та хор «Галицькі передзвони». Завершилося віче виконанням пісні «Не пора, не пора…».

До 156-річчя від дня народження письменника в обласній науковій універсальній бібліотеці ім. І.Франка відкрилася тематична книжково-ілюстративна виставка «Прикарпаття вшановує Каменяра», відбулися загальноміські читання «Учні міста - Каменяреві».

У місті Коломия сьогодні відбудеться відкриття пам’ятника Каменяреві.

Довідка УНІАН. Іван Франко народився 27 серпня 1856 р. в селі Нагуєвичі (нині с.Івана Франка) Львівської області. Його друкована спадщина сягає 50 томів. Помер І.Франко 28 травня 1916 р. Похований на Личаківському кладовищі у Львові.

Місто Станіславів у 1962 році з нагоди 300–річчя заснування було перейменоване в Івано-Франківськ.