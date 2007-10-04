Філіп Гласс написав оперу про Громадянську війну в США

Американський композитор Філіп Гласс завершив роботу над оперою "Аппоматтокс", присвячену Громадянській війні в США.

Її прем`єра відбудеться у Сан-Франциско 6 жовтня 2007 року. Як зазначає Reuters, першого виконання "Аппоматокса" заявлене як одна з найочікуваніших музичних подій сезону.

Лібретто до опери написав британський драматург і сценарист Крістофер Хемптон. Постановку здійснив режисер Роберт Вудрафф.

Опера складається з двох актів. У першому дія охоплює дні напередодні здачі генерала конфедератів Роберта Лі. Другий акт відкривається капітуляцією південців мешканцям півночі, а потім показані епізоди з історії США від 1873 року (другий президентський термін Улісса Гранту) до наших днів.

Гласс пояснив, що на зміст опери вплинув його власний досвід: з одного боку, його дитинство припало на роки Другої світової війни, з іншого, його рідне місто - Балтімор, де расова сегрегація була дуже виражена ще в 1950-х роках.

Lenta.ru