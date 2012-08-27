Жадан і "Собаки в космосі" закінчують роботу над новим альбомом

19:16, 27 серпня 2012
Культура
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 Вихід заплановано на жовтень

 жаданЗакінчується робота над спільним альбомом Сергія Жадана та харківського ска-гурту "Собаки в космосі". Про це Gazeta.ua повідомив Сергій Жадан.

Митці працюють разом уже 5 років. 2008-го харків`яни видали свій перший спільний альбом — "Спортивний клуб армії". З того часу проект було презентовано слухачам у різних містах України, а також Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії та Росії.

Влітку минулого року вийшов новий сингл Жадана та Собак — "Радіо Харків". Саме з цього синглу й розпочалася робота над новим диском, яка на сьогодні набула свого логічного завершення у вигляді нового альбому – "Зброя пролетаріату".

Музиканти працювали над записом у харківській студії SRS Studio, зі звукооператором Володимиром Філатовим, котрий писав і перший альбом колективу. На жовтень заплановано вихід альбому та презентаційні концерти в різних містах України.
З часів роботи над першим альбомом звучання проекту зазнало суттєвих змін, зазначають автори. Від ліричних балад та сатиричних композицій колектив перейшов на брудніший, більш динамічний звук та гостросоціальну лірику.

 

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