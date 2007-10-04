До Києва приїхав один з найвідоміших сучасних художників Джеф Кунс

До Києва прибув Джеф Кунс - один з найбільш видатних сучасних художників. За даними щорічного рейтингу журналу ArtReview він увійшов до десятки найвпливовіших персон світу сучасного мистецтва 2006 року, повідомляє прес-служба PinchukArtCentre.

Приводом для приїзду Кунса стало відкриття 6 жовтня виставки REFLECTION у PinchukArtCentre, на якій представлені роботи художника, і відбудеться круглий стіл 5 жовтня «Художник ХХІ сторіччя» за його участю.

Джеф Кунс прибув до України на запрошення Віктора Пінчука. Це його перший візит у нашу країну. Він прилетів до Києва разом з сім`єю: дружиною Жустін Віллер Кунс і трьома дітьми - Куртом, Шоном і Блейком.

На короткому брифінгу в аеропорту Бориспіль, Джеф Кунс зазначив, що він дуже хотів, щоб його роботи могли сказати глядачеві – «в цьому світі все можливо!».

«Мистецтво – тонка субстанція, це не те, що висить на стіні, а ті, відчуття, які виникають у глядача в душі, коли він дивиться на твір. Тому приходьте на виставку з відкритим серцем і ясним розумом», - сказав Кунс.

Українські глядачі зможуть побачити дві роботи майстра в PincukArtCentre. Це картини "Дівчинка (крихти)", 2007 р., "Водопад-II", 2007 р.

*** Джеф Кунс - американський художник, роботи якого представлені по всьому світу в рамках персональних і колективних виставок. Кунс вивернув традиційне поняття витвору мистецтва та його контексту навиворіт. Зосередившись на буденних об`єктах як моделі для своїх робіт – від пилососів і надувних квітів до новинок в області тари для напоїв, фарфорових фігурок і дитячих іграшок – він уникав типових стандартів «доброго смаку» в мистецтві. Кунс також творець гігантських скульптур. Зокрема, його циклопічне "Щеня" прикрашає вхід у музей Гугенхайма в іспанському Більбао.

24.ua