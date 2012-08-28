Вонг Кар Вай очолить журі 63-го Берлінського кінофестивалю

Відомий кінорежисер Вонг Кар Вай стане головою журі 63-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на офіційний сайт Берлінале.

«Вонг Кар Вай - один із найзнаменитіших режисерів нашого часу. Унікальний стиль його робіт надихнув усіх нас. Його бажання стати головою журі здійснилося. З 1980-х років Берлінале зарекомендував себе як майданчик сучасного китайського кіно, і це одна з причин того, чому ми дуже пишаємося тим, що Вонг Кар Вай стане президентом Міжнародного журі в 2013 році», - вважає директор фестивалю Дітер Косслік (Dieter Kosslick).

«Я вважаю за честь запрошення Дітера. Я також дуже щасливий повернутися до Берліна і побачити останні роботи режисерів з усього світу. Це буде прекрасний захід для всіх знавців і любителів кіно», - цитується в повідомленні коментар режисера.

63-й Берлінський міжнародний кінофестиваль відбуватиметься з 7 по 17 лютого 2013 року.