У Тернополі погасили марку «Патріарх Йосип Сліпий»

Сьогодні у Тернополі в рамках святкування Дня міста відбулося спецпогашення марки на художньому конверті «Патріарх Йосип Сліпий 1892-1984».

Як передає кореспондент УНІАН, участь в спецпогашенні, яке відбулося біля пам’ятника Й. Сліпому, взяли участь міський голова Тернополя Сергій Надал, голова облради Олексій Кайда, заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько.

«Відрадно, що сьогодні, святкуючи День Тернополя, ми маємо нагоду вшанувати пам’ять одного із його почесних жителів – Патріарха Йосипа Сліпого. Переконаний, що поява такого конверта сприятиме популяризації Тернопільщини та привертатиме увагу широкого кола громадськості до славних уродженців нашого краю», – сказав під час виступу В. Гецько.

Конверт «Патріарх Йосип Сліпий 1892-1984» виготовлений «Укрпоштою» тиражем 300 тис. примірників.

На ньому зображено Й. Сліпого на фоні собору св. Юра і вміщено напис «Патріарх Йосип Сліпий (Йосип Коберницький-Дичковський)1892-1984».

Оформив конверт художник Валерій Руденко.

Як повідомляв УНІАН, у лютому на Тернопільщині відбулися урочистості з нагоди 120-річчя від Дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Й. Сліпого.