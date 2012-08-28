Олександр Ірванець вступився за білоруського опозиціонера

Український письменник Олександр Ірванець виступив сьогодні з відеозверненням на підтримку білоруського політв’язня, лідера опозиційної організації «Молодий фронт» Дмитра Дашкевича, якому сьогодні суд у Білорусі додав іще рік ув’язнення.





Відеозвернення зроблене в межах інформаційної кампанії на підтримку білоруських політв’язнів, що її проводить в Україні міжнародна організація «Центр «Співпраця без кордонів», пише Радіо Свобода.

Сьогодні суд у Білорусі засудив Дмитра Дашкевича, який нині відбуває 2-річний термін, іще до одного року ув’язнення, звинувативши його в «непідпорядкуванні адміністрації колонії».



Сам Дашкевич не визнає своєї вини в цьому.



Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка раніше визнала Дмитра Дашкевича в’язнем сумління, минулого місяця закликала владу Білорусі припинити його залякування.



Дашкевича навесні минулого року засудили до двох років ув’язнення, визнавши винним у нападі на двох людей у Мінську в день напередодні президентських виборів у грудні 2010-го. Дмитро Дашкевич і другий засуджений у цій же справі активіст «Молодого фронту» Едуард Лобов заявляють, що це була провокація білоруських спецслужб, яка мала на меті ізолювати їх напередодні виборів і подальших акцій протесту.