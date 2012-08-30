Кабмін роздав дипломи лауреатам премії Франка

У середу в «Українському домі» в рамках Книжкової виставки-ярмарку відбулося вручення дипломів лауреатам премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності за 2012 рік.

Як повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення, на урочистій церемонії нагородження перший заступник Голови Держкомтелерадіо України Анатолій Мураховський, зокрема зазначив, що традиційно визначення переможців премії відбувається напередодні річниці з дня народження видатного публіциста, поета і філософа Івана Франка – 27 серпня.

Нагороду у номінації «За кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації» отримав відомий український журналіст, публіцист Володимир Стадниченко за книгу «Садівник щастя». Ця праця – авторська спроба виписати об’ємний образ українського філософа, письменника, мораліста Григорія Сковороди.

Журналіст Дніпропетровської ОДТРК Владислав Войцеховський отримав диплом лауреата премії імені Івана Франка за авторську телепрограму «Формат 1:1», що перемогла у номінації «Кращий твір у телевізійній сфері». Програма присвячена річниці від дня народження Тараса Шевченка

За створення кращого твору у радіомовній сфері премію отримав творчий колектив Національної радіокомпанії України (автор Віктор Цвіліховський, режисер Вадим Колосок, продюсери Геннадій Ракуленко, Євгенія Калайда, ведучий Роман Коляда) за цикл радіпрограм «20 миттєвостей Незалежності»

У номінації «За кращу наукову роботу в інформаційній сфері» премію отримала головний редактор газети «Запорізька правда» Алла Кобинець за монографію «Газета «Громадська думка»/«Рада» (1905-1914 рр.): утвердження національної ідеї на тлі доби». В основу видання покладений аналіз першої україномовної газети «Громадська думка»/«Рада», яка щоденно виходила у Києві у 1905-1914 роках.

Для довідки. Премію ім. Івана Франка в галузі інформаційної діяльності було встановлено постановою Кабінету Міністрів України за пропозицією Держкомтелерадіо України і Національної спілки журналістів в 2003 році.

Премія присуджується щорічно в 4-ох номінаціях у розмірі 2 тисячі гривень кожна. Всього цьогоріч на здобуття премії надійшло 43 матеріали від 36 авторів із 13 областей та регіонів України.