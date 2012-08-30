На джаз-фестивалі в Чернігові обіцяють «атмосферу Парижу»

У Чернігові 27-29 вересня утретє пройде міжнародний джазовий фестиваль Chernihiv Jazz Open.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомили організатори фестивалю.

За словами директора творчої агенції Che-Studio Олександри Федоренко, “любителів джазової музики у Чернігові чекає низка подій з неповторною атмосферою та живою імпровізацією”.

За її словами, перший концертний день буде присвячений етно-джазу, другий матиме більш класичне джазове спрямування. Учасниками фестивалю стануть українські, україно-сербські, україно-молдавські та російські колективи. Зокрема, Jazz inЖир, Shopping Hour, Євген Дідик & Free Nation Band, DomRa, Ruslan Yegorov & friends. Хедлайнером фестивалю погодилися стати зірки французької сцени Paris Combo.

"Атмосфера Парижа на нашому фестивалі гарантована на другий день", - сказала О.Федоренко.

Керівник Чернігівської медіа групи, продюсер фестивалю Ярослав Сухомлин зазначив, що цьогорічний фестиваль не буде замкнений у просторі – він проходитиме на трьох сценах: в обласному музично-драматичному театрі, просто неба на "Зеленій сцені" на Алеї Героїв та у популярному чернігівському арт-пабі Vareniks.

Крім того, у рамках фестивалю заплановано проведення Джаз-параду, виставки творчих робіт дітей "Джаз очима дітей".

"Гарний фестиваль – це купа дрібниць, над якими треба працювати", - сказав Я.Сухомлин .

Він також додав, що Джаз-парад не має аналогів в Україні. "Це буде парад не у розумінні першотравневих свят, а яскравий веселий флеш-моб", - пояснив один з організаторів Chernihiv Jazz Open. Планується, що учасники та глядачі фестивалю пройдуть центральним проспектом міста у супроводі Чернігівського військового оркестру Сухопутних військ України під керівництвом Олександра Шевчука.

Організатори фестивалю повідомили, що ціни на концерти Chernihiv Jazz Open будуть демократичними – від 60 до 250 грн.