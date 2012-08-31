Попри заборону будівництво біля Десятинної церкви у Києві триває

Біля залишків фундаменту Десятинної церкви у Києві тривають будівельні роботи у каплиці УПЦ МП. Про це пише Тиждень.

Біля каплиці зібралися громадські активісти, які вимагають виконати припис столичної інспекції з державного архітектурно-будівельного контролю, і припинити будівництво.

Активіст громадської ініціативи "Збережемо старий Київ" Ігор Луценко наголошує, що попри припис будінспекції, раніше аналогічні приписи видавала також прокуратура.

Він не вірить запевненням представників монастиря своїх, що вони не проводять будівництво, а лише виконують ремонтні роботи на вимогу пожежників.

«Пожежна інспекція могла сказати щось лише з приводу кабелів. А бетонний фундамент, камінні стіни - це вже ознака капітального будівництва», - наголосив він.

На думку Луценка, вирішення питання із каплицею біля Десятинної церкви «застрягло на рівні Попова». «Попов погоджується, що роботи ведуть незаконно, але нічого не хоче робити. Все залежить від нього. Його підлеглі мають це все демонтувати», - вважає він.

Втім, він не вірить, що «за цієї влади» каплиця буде демонтована.

У свою чергу голова постiйної комiсiї Київської міської ради з питань культури та туризму Олександр Бригинець звернувся до глави УПЦ МП Володимира втрутитися у цю ситуацію.

Поблизу будівництва чергують міліціонери.

Нагадаємо, 29 серпня Інспекція з державного архітектурно-будівельного контролю в Києві передала священикам Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП припис про припинення будівельних робіт в охоронній зоні історичного заповідника.

У столичній будінспекції заявили, що каплиця біля залишків фундаменту Десятинної церкви може бути знесена, якщо її власники не нададуть повний комплект документів, які дозволяють будівництво.

Також в інспекції заявили, що на власників каплиці «накладено штрафні санкції в кілька десятків тисяч гривень».

Представники УПЦ МП побудували каплицю між залишками фундаменту Десятинної церкви та Національним музеєм історії у вигляді дерев`яного зрубу у 2009 році. А нещодавно каплицю біля залишків фундаменту Десятинної церкви почали бетонувати.

