Горан Брегович і Ніно Катамадзе виступили у Коктебелі (відео)

Горан Брегович і Ніно Катамадзе виступили у п`ятницю ввечері на X міжнародному фестивалі ”Джаз-Коктебель” у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, виступи пройшли на головному майданчику фестивалю Nu Jazz Stage.

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«Виступ Горана Бреговича став справжнім подарунком для шанувальників джазу. Його музика – суміш балканських, циганських і європейських традицій. Також Брегович відомий як шанувальник хороших спиртних напоїв. Мабуть тому атмосфера концерту нагадувала розкішну весільну вечірку», - зазначили в прес-службі традиційного партнера фестивалю ТМ «Коктебель».

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«Ніно Катамадзе була гостею п`ятого фестивалю «Джаз Коктебель» і її виступ ще довго згадували шанувальники філософської музики. На десятий – ювілейний фестиваль - Катамадзе привезла «розумний» джаз і цей виступ став одним з найяскравіших у фестивальній історії», - прокоментували представники ТМ «Коктебель».

Також на майданчику Nu Jazz Stage цього дня виступили Jazz Dance Orchestra, Chaek, Саша Алмазова & Non Cadenza, Magnus Lindgren Batucad а Jazz.

На Волошинськой сцені свою програму представили Laura Marti Quartet, Daniela Valtova, Panic Fusion Trio, Mike Del Ferro, Jim Ridl Trio.

X міжнародний фестиваль «Джаз-Коктебель» відкрився в Коктебелі 29 серпня і триватиме до 2 вересня.

Фото надані прес-службою ТМ "Коктебель"

