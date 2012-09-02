«Серебряная свадьба» привезла на "Джаз Коктебель" «Чарівний ліхтар» (відео)

Білоруська група кабаре-бенд «Серебряная свадьба» на X Міжнародному фестивалі «Джаз Коктебель» в Криму вчора представила нову програму «LATERNA MAGICA» («Чарівний ліхтар»). Як повідомляє кореспондент УНІАН, за словами музикантів, свій новий альбом група присвятила старовинному діапроектору. ВІДЕО

«14 пісень - 14 картинок-листівок «чарівного ліхтаря» - це несхожі історії, які змінюють одна-одну. Діапроектор занурював глядача у світ пригод в епоху, коли ще не було ані телебачення, ані Інтернету», - розповідають музиканти. ВІДЕО

Також «Срібне весілля» привезли на «Джаз Коктебель» лялькових виконавців: примару, що проходить курси водіння; смерть, що переслідує поета; черв`яка - ланку харчового ланцюжка. ВІДЕО

На концерті прозвучали пісні з нового альбому, так і вже відомі шанувальникам ансамблю.

«Срібне весілля» - один із найколоритніших бендів в історії фестивалю. Їхня музика - коктейль з французького шансону, кантрі, диксиленду, народної музики і латиноамериканських ритмів», - зазначили в прес-службі партнера фестивалю ТМ «Коктебель».

*** Кабаре-бенд "Серебряная свадьба" був створений у Білорусії в 2005 р. Музиканти ансамблю грають на концертіні, банджо, гітарі, контрабасі, тубі, трубі, тромбоні, скрипці, барабанах і навіть пральній дошці.

Фото надані прес-службою ТМ "Коктебель"

