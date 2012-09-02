Таня Малярчук вирушає в тур Україною

Перша презентація нового роману Тані Малярчук «Біографія випадкового чуда» пройде у Києві 3 вересня о 18.00 в Книгарні «Є» (Лисенка, 3). Наступні презентації авторського туру письменниці пройдуть у Вінниці, Івано-Франківську та Львові.

Якби Амелі Пулен народилася в СРСР, це була б її біографія - саме так можна сказати про головну героїню Лєну з нового роману Тані Малярчук «Біографія випадкового чуда». Лєна з дитинства була особливою: без царя в голові, навіть Бог у неї був позичений. Лєна облишила молитися - і нічого, грім не побив, і кульова блискавка, що колись спалила її улюблену виховательку, оминула. Але втратити віру в чудо їй не дала Божа Матір у жовтій хустці, яка нагодилася рятувати її земляків, поки сама, уже доросла, Лєна тренувалася на бездомних собаках. Тож і сама Лєна береться до добрих справ - починає опікуватись людьми, які з кожною пляшкою все більше втрачають людську подобу, і рослинами, на які поступово перетворюються покинуті напризволяще каліки. І виявляється вона теж здатна на маленькі дива - проста дівчина Лєна з Радянського Союзу.



Авторський тур Тані Малярчук розпочнеться з першої презентації у Києві:

3 вересня о 18.00 в Книгарні «Є», вул. Лисенка, 3. Модератор - Богдана Матіяш.

Презентація у Вінниці:

4 вересня о 18.00 в Книгарні «Є», вул. Соборна, 89.

Презентація в Івано-Франківську:

11 вересня о 18.00 в Книгарні «Є», вул. Незалежності, 31. Модератор - Тарас Прохасько.

Зустрічі у Львові під час Форуму видавців:

13 вересня о 15.00 автограф-сесія на стенді видавництва «Клуб Сімейного Дозвілля» № 103, Палац Мистецтв.

15 вересня о 17.00 в Книгарні «Є», просп. Свободи, 7.

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