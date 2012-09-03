Заповідник ”Києво-Печерська лавра” очолив Любомир Михайлина

31 серпня на засіданні наглядової ради Національного заповідника ”Києво-Печерська лавра” під головуванням міністра культури Михайла Кулиняка відбулося представлення нового генерального директора заповідника ”Києво-Печерська лавра” Любомира Михайлини, який раніше обіймав посаду директора державного історико-архітектурного заповідника ”Хотинська фортеця”.

Як повідомляє газета ”КоммерсантЪ - Украина” (№132 від 3 вересня), про це після засідання сказав член наглядової ради, народний депутат від Партії регіонів Василь Горбаль.

«Члени наглядової ради висловилися за його кандидатуру і вже привітали з призначенням (Л.Михайлина також був присутній на засіданні)”, – зазначив В.Горбаль і додав, що важливу роль при призначенні зіграв виступ члена наглядової ради Лаври, директора Інституту археології Національної академії наук України Петра Толочка, котрий заявив, що Л.Михайлина - ”найкраща з можливих кандидатур”.

Як повідомив видання сам Л.Михайлина, про події в заповіднику він дізнавався з повідомлень у пресі і поки що недостатньо знайомий з реальною ситуацією. ”Мені запропонували посаду гендиректора Лаври за кілька днів до засідання наглядової ради. Я поки що не готовий коментувати інформацію про своє призначення, тим паче, що треба ще дочекатися офіційного наказу”, - сказав він.

У той же час, звільнена гендиректор Національного заповідника ”Києво-Печерська лавра” Вікторія Леснича, котра все ще знаходиться на лікарняному, вважає, що Л.Михайлина - лише тимчасова фігура. «Він є ставлеником Петра Толочка і Андрія Вінграновського (директор Департаменту культурної спадщини і культурних цінностей Мінкульту), яким потрібна керована людина на посту гендиректора», - заявила В.Леснича.

«Тому вважаю, що на новій посаді він пробуде недовго. 17 серпня я подала позов до суду. Упевнена, що виграю і повернуся в Лавру», - сказала вона.



Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Влада Прокаєва заявила, що за своє призначення на посаду заступника гендиректора з міжнародної співпраці Києво-Печерського заповідника нібито передала В.Лесничій 50 тис. доларів хабара для М.Кулиняка.

В.Прокаєва зробила цю заяву в кабінеті В.Лесничої, де в цей час писали заяви про звільнення чотири члени команди В.Прокаєвої, яких колектив звинувачує в знущаннях, образах, штрафах і погрозах фізичної розправи.

7 серпня В.Леснича подала судовий позов щодо В.Прокаєвої за наклеп.

9 серпня Міністерство культури прийняло рішення про звільнення В.Лесничої з посади гендиректора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника «у зв`язку з колективними скаргами, які надходили в Мінкультури від працівників заповідника, в яких вказувалося на численні порушення трудового законодавства з боку дирекції заповідника».

10 серпня в.о. генерального директора Києво-Печерського історико-культурного заповідника була призначена Наталія Клименко, яка з грудня 2005-го по січень 2012-го очолювала Національний музей Тараса Шевченка.