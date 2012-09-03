Знайдено скарб срібних прикрас давньоруського періоду

У Володимирі-Волинському Волинської області на території гімназії виявили скарб срібних прикрас давньоруського періоду.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі ДП "Волинські старожитності", наприкінці серпня у Володимирі-Волинському на території гімназії №4 розпочалися земляні роботи з метою прокладання нових комунікацій. Оскільки на цій території, відповідно до історичних досліджень, раніше був посад літописного Володимира в урочищі Апостольщина, то за проведенням будівельних робіт наглядали археологи. В перший же день вони спільно з управлінням культури Волинської облдержадміністрації призупинили роботи, помітивши в землі об’єкти, які могли бути цікавими для дослідження і приступили до розкопок.

Згідно повідомлення археологів, під час розкопок було виявлено скарб срібних прикрас давньоруського періоду. Скарб сильно пошкоджений і потребує негайної реставрації. Він складається з срібних шийної гривни, пластинчастого браслета, витого браслета, скроневих кілець (сережки "київського" типу), колтів, хрестиків та намиста. Зокрема, скроневі кільця, виготовлені зі срібла, за аналогіями датуються ХІ - першою половиною ХІІІ століть. Намисто виготовлене з пустотілих срібних пластин, які мають пласку сторону з одного боку і випуклу - з іншого, а по кінцям оздоблені срібними фігурками у вигляді голови змії. Аналогії такому виробу потребують додаткових пошуків. Хрест мармуровий, рівносторонній, оздоблений по раменам срібними пластинами, за аналогіями є виробом візантійського походження.

Поруч зі скарбом виявлено фрагмент верхньої частини гончарного горщика ХІІ - першої половини ХІІІ століть, що містив сліди окислення кольорового металу.

На сьогоднішній день роботи завершено, скарб передано на реставрацію. Найближчим часом на території ділянки у центрі Володимира-Волинського буде виготовлено пам`яткоохоронну документацію, яка забезпечить охорону цієї території від будь-яких земляних робіт та будівництва.

Фото з сайту vidomosti-ua.com