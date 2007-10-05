Міліція виявила вкрадену картину Леонардо да Вінчі

Міліція Великобританії виявила картину Леонардо да Вінчі "Мадонна з веретеном", яку було вкрадено в 2003 році із замку в Шотландії.

Картина, вартість якої оцінюється у 15 мільйонів фунтів стрелінгів (близько 31 мільйона доларів США), була вкрадена із замку Драмланріг (Drumlanrig), що належить герцогові Беклу.

Двоє грабіжників проникли в замок під виглядом туристів, витягнули картину із спеціальної вітрини й зникли на машині, яка чекала на них. У момент пограбування у відкритій для туристів частині замку знаходилася лише хранителька колекції, яка не змогла чинити опір злочинцям. Кинутий автомобіль грабіжників був знайдений декілька кілометрів від замку.

Офіційні представники поліції, що оголосили в четвер про те, що викрадена картина знайдена, не стали розкривати деталі операції, повідомивши лише, що розкрити крадіжку вдалося "завдяки копіткій розшуковій роботі". У справі про викрадання "Мадонни" затримано чотири люди.

Lenta.ru