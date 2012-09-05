У Києві відкриється музей, де можна буде створювати торнадо і блискавки
11:32, 05 вересня 2012Культура
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Музей популярної науки і техніки
Наприкінці вересня в Києві на Подолі відкриється незвичайний музей популярної науки і техніки. Як повідомляє газета «Сегодня» (№ 197 від 5 вересня), на трьох поверхах будівлі розмістяться експонати з різних галузей - хімії, фізики, анатомії, акустики, механіки, біології, астрономії, логіки. При цьому до всіх експонатів можна буде торкатися. Планується, що спеціально навчена людина в музеї показуватиме школярам і студентам будь-які досліди. Наприклад, можна буде перевірити на електропровідність предмети, запустити хмару в стелю, самому створити блискавку або подивитися, як зароджується торнадо. Також діти зможуть побувати в справжній кабіні пожежної машини і поблукати лабіринтом.
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