У Києві відкриється музей, де можна буде створювати торнадо і блискавки

Наприкінці вересня в Києві на Подолі відкриється незвичайний музей популярної науки і техніки. Як повідомляє газета «Сегодня» (№ 197 від 5 вересня), на трьох поверхах будівлі розмістяться експонати з різних галузей - хімії, фізики, анатомії, акустики, механіки, біології, астрономії, логіки. При цьому до всіх експонатів можна буде торкатися. Планується, що спеціально навчена людина в музеї показуватиме школярам і студентам будь-які досліди. Наприклад, можна буде перевірити на електропровідність предмети, запустити хмару в стелю, самому створити блискавку або подивитися, як зароджується торнадо. Також діти зможуть побувати в справжній кабіні пожежної машини і поблукати лабіринтом.

