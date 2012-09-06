В Умані готуються до паломництва хасидів

Під час цьогорічного паломництва хасидів до Умані Черкаської області громадський порядок охоронятимуть понад 400 працівників міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, щоб охороняти громадський порядок під час паломництва хасидів в Умані буде зведений загін, який налічує 436 черкаських правоохоронців та працівників з інших ГУМВС-УМВС України. До цієї роботи залучені працівники різних служб та підрозділів – вибухотехніки, оперативники карного розшуку, працівники ДАІ, працівники патрульно-постової служби, дільничні інспектори міліції. Також до міста Умань прибудуть кінологи кінологічного центру УМВС з 16 службовими собаками. Безпосередньо на місці проведення паломництва, біля могили цадика Нахмана, будуть працювати працівники спецзагону «Беркут». У заходах по забезпеченню охорони громадського порядку окрім працівників міліції братимуть участь близько 30 членів громадських формувань міста Умань. Допомагатимуть українським правоохоронцям в охороні громадського порядку під час паломництва хасидів поліцейські з Ізраїлю – цього року очікують на приїзд 6 полісменів. Для більшої зручності при спілкуванні з іноземними гостями було підготовлено та випущено розмовники з англійської мови та мови іврит, якими будуть забезпечені працівники зведеного загону. А для паломників надруковано близько тридцяти тисяч екземплярів пам’яток англійською та російською мовами з роз’ясненнями, як правильно себе поводити, щоб не стати жертвою злочину. За попередніми даними, цього року для участі в проведенні культових обрядів очікується прибуття близько 30 тисяч паломників майже з 25 країн світу. Найбільше прочан прибуде з Ізраїлю. На цю тему: В Умані для хасидів збудують котеджне містечко Довідка УНІАН. Щоосені до міста Умань прибувають паломники - брацлавські хасиди для святкування Рош-га-Шана, Нового року за іудейським календарем та вшанування пам’яті свого духовного лідера цадика Нахмана, який похований в місті. За повір’ям, цадик Нахман обіцяв благословення всім своїм послідовникам (хасидам), які в це свято прийдуть молитися на його могилу. Минулого року до охорони громадського порядку в Умані під час паломництва хасидів залучили, зокрема, 6 поліцейських з Ізраїлю.

