Гостиний двір ще може повернутися до списку пам'яток
11:25, 06 вересня 2012Культура
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У Верховній Раді України пропонують повернути до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, будівлю Гостинного двору у Києві. Гостинний двір Гостинний двір Відповідний проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» зареєстрований у парламенті народним депутатом від “БЮТ-Батьківщини” Володимиром Яворівським. У пояснювальній записці В.Яворівський зауважив, що 5 липня парламентська більшість незаконно вилучила з Переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, будівлю Гостинного двору.
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