Російський телеканал “вирізав” фразу Мірей Матьє про Pussy Riot

Російський телеканал “ТВ Центр” визнав, що “вирізав” фразу з інтерв’ю французької співачки Мірей Матьє, в якій вона закликає вибачити учасниць панк-групи Pussy Riot.

Про це пише сьогодні французька газета “Le Figaro”.

Видання повідомляє, що директор ранкових програм телеканалу Владислав Чекоян в розмові з кореспондентом газети, визнав, що фраза співачки щодо Pussy Riot була вирізана “молодою журналісткою” телеканалу.

Інтерв’ю М.Матьє для російського телеканалу було випущено в ефір 30 серпня, а 4 вересня французький телеканал “Canal+” продемонстрував його частину щодо Pussy Riot і розпочав обговорення висловлювань французької співачки.

5 вересня в оточенні М.Матьє повідомили, що її висловлювання щодо Pussy Riot звучало таким чином: “Я думаю, що ці дівчата були трохи несвідомими, оскільки церква – не місце для маніфестацій. Завжди можна маніфестувати по-іншому. Церква є місцем споглядання, і це – святотатство. Однак, як жінка, актор і християнка, я прошу вибачення для цих трьох дівчат”. В інтерв’ю М.Матьє, яке було продемонстровано телеканалом “ТВ Центр”, остання фраза була вирізана.

Як повідомляв УНІАН, три учасниці панк-групи Pussy Riot були засуджені російським судом до двох років позбавлення волі за акцію, проведену у Храмі Христа Спасителя.