У Києві відбудеться Міжнародний чемпіонат феєрверків

7-8 вересня на Співочому полі у Києві о 20.30 у рамках квіткової виставки «Мелодія українських казок» відбудеться Міжнародний чемпіонат феєрверків «Танець вогню».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, киянам та столичним гостям піромузичну художню майстерність продемонструють компанії з Естонії, Франції, Фінляндії та України. Під час феєричного свята глядачі зможуть обрати свого переможця шляхом СМС-голосування.

Фестиваль феєрверків «Танець вогню» запроваджено з 2008 року. Учасниками цьогорічного фестивалю є багаторазові переможці престижних піротехнічних фестивалів, у тому числі у Монреалі, Каннах, Шанхаї тощо. Українська компанія «Танець вогню» стала срібним призером на Мадейрі у 2011 році.

Організатори фестивалю: комунальне об’єднання «Київзеленбуд», компанія «Танець вогню» за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Квитки на піротехнічні баталії можна придбати у касах Співочого поля, у всіх театральних касах та через Internet. Вартість квитка: VIP-зона –180 грн., глядацька зона – 80 грн. (або 140 грн. на 2 дні).