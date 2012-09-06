Житомир почав святкування Дня свого заснування

Сьогодні у Житомирі розпочалося святкування 1128 річниці від дня заснування міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, цьогорічні заходи, присвячені Дню міста, триватимуть з 6 по 9 вересня .

Зокрема, у місті сьогодні відбулися два музичні фестивалі – "Житомир – Гітарріссімо 2012" та "Вересневі вечори на Михайлівській".

На 7 вересня заплановано урочистості у Житомирському обласному академічному музично-драматичному театрі. Тут буде презентовано гімн міста, фільм та найкращі пісенно-поетичні твори про Житомир, відзначено найкращих працівників, відбудуться нагородження «Меценат року» та «Журналіст року». Цього дня святкові заходи розпочнуться із зустрічі міського голови Володимира Дебоя з гостями свята, представниками міст-побратимів та офіційними делегаціями.

Основні ж події традиційно пройдуть у вихідні - суботу та неділю .

Так, у неділю в Житомирі відбудеться урочиста хода колективів та підприємств міста, Свято хліба, Свято квітів, Всеукраїнський фестиваль «Житомир Середньовічний», щорічний фестиваль «Молодь за процвітання Житомира», Фестиваль національно-культурної творчості та національної кухні, Міжнародний фольклорний фестиваль «Поліське весілля». 9 вересня у місті цілий день виступатимуть творчі колективи Житомира та області, на вулиці Михайлівській працюватиме майданчик авторської пісні.

Вперше у Житомирі також пройде фестиваль вуличного мистецтва.

Традиційні екскурсії для житомирян та гостей міста будуть організовані на старому трамвайчику та святковому автобусі «Житомир історичний».

Також у Житомирі на ці вихідні заплановано безліч фізкультурно-спортивних заходів, що відбуватимуться здебільшого у міському гідропарку.

Традиційно свято Дня міста у Житомирі відзначають у другу неділю вересня. Святкування 1128-ї річниці Житомира проходить цієї осені у рамках святкування 75-річчя утворення Житомирської області.