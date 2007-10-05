У київських книгарнях відбудуться літературні вечори

У Києві з 15 жовтня по 15 листопада в книжкових магазинах торговельної мережі «ЕМПіК» відбуватимуться літературні вечори та культурні заходи під назвою «Сучасні українські автори в «ЕМПіКу».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила директор з маркетингу торговельної мережі «ЕМПіК» і мережі книжкових магазинів «Буква» Алла СИВА.

Вона зазначила, що мережа книжкових магазинів «ЕМПіК» з’явилася на українському книжковому ринку минулого року і є частиною польського холдингу Empik Media & Fashion. Вона також повідомила, що протягом 2007 року в Україні було відкрито 5 магазинів «ЕМПіК», зокрема, у Києві, Одесі, Дніпропетровську та Миколаєві. Також, як зазначила А.СИВА, цією мережею було придбано 65% акцій ЗАО «Мережа книжкових супермаркетів «Буква».

За словами А.СИВОЇ, у рамках проекту «Сучасні українські автори в «ЕМПіКу» відвідувачі матимуть змогу особисто познайомитися з такими авторами сучасної української літератури, як Василь ШКЛЯР, Леонід КОНОНОВИЧ, Дмитро СТУС, Богдан ЖОЛДАК, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Отар ДОВЖЕНКО, Богдан-Олег ГОРОБЧУК, Ірена КАРПА та багато інших.

А.СИВА додала, що програму зустрічей читачів з письменниками вже складено, але вона може змінюватися, бо багато українських авторів, дізнавшись про проект «Сучасні українські автори в «ЕМПіКу», також хочуть взяти в ньому участь.

А.СИВА також зазначила, що у салонах «ЕМПіК» відбулася презентація останньої книжки Джоан К. РОЛІНГ про Гаррі Поттера «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії» українською мовою видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», на яку були запрошені діти з дитячих будинків.