Буча прийме турнір зі спортивного парення

11-13 вересня в місті Буча Київської області відбудеться перший офіційний турнір зі спортивного парення – Кубок Європи-2012.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили організатори заходу.

Почесний президент Міжнародної федерації спортивного парення Олег Міщенко відзначив, що МФСП була створена за ініціативою Міжнародної академії банного мистецтва, Асоціації банного бізнесу України і відомих російських і українських активістів банного руху.

За його словами, МФСП була створена для популяризації лікувально-оздоровчих і омолоджуючих можливостей парення в російській бані, пропаганди здорового способу життя, а також нового вигляду спорту – спортивного парення.

О.Міщенко відзначив, що з цією метою кращі фахівці в галузі парення визначалися на всіляких фестивалях і змаганнях, які кожного разу по-новому називалися і по-різному оцінювалися журі чи суддями. О.Міщенко сказав, що жодне зі змагань з банної майстерності не мало офіційного статусу, а парення в російській бані не визнане видом спорту в жодній країні світу.

О.Міщенко вважає, що створення Міжнародної федерації спортивного парення сприятиме розвитку національних федерацій, а також територіальних представництв на правах регіональних відділень у всіх країнах, в яких культивується банний рух.

Крім того, створення центрів підготовки спортсменів дозволить підвищувати рівень професійної майстерності всього персоналу лазні, сприятиме підвищенню рівня поваги до професії майстра банно-оздоровчих процедур, недопущенню до роботи банщика непідготовлених теоретично і практично людей, підвищенню загального рівня культури парення і ефективності процедур із віником у парній. О.Міщенко відзначив, що всі ці заходи приведуть до підвищення загального рівня обслуговування в банних комплексах і сприятимуть відродженню лікувально-профілактичних традицій російської бані.

Як повідомив голова оргкомітету Кубка Європи 2012 року зі спортивного парення Руслан Корган, також з метою розвитку і популяризації банного руху в країнах Європи, пропаганди здорового способу життя серед населення, підвищення майстерності і виявлення обдарованих спортсменів Міжнародна федерація спортивного парення організовує змагання зі спортивного парення, які відбудуться з 11 по 13 вересня 2012 року в м. Буча Київської області. У змаганнях візьмуть участь близько 50 представників провідних банних клубів України, Росії, Білорусі, Литви і Латвії, які продемонструють техніку парення, майстерність володіння різними прийомами масажу віником, а також інші оригінальні методики оздоровчої дії на організм людини. За результатами змагань буде визначено кращого банщика – майстра банно-оздоровчих процедур Європи. Як приз переможець одержить путівку до Фінляндії.