В Києві зберуться народні майстри з усієї України

8 та 9 вересня у Національному музеї народної архітектури та побуту України, що в Пирогово, відбудеться осінній ярмарок за участю кращих майстрів з усіх регіонів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прес-служба КМДА.

Гості ярмарку матимуть змогу ознайомитися з виробами відомих гончарів з Опішні, Василькова, Косова з Волині, вишивальниць з Воронежа і Богуслава, різьбярів з Чернігівщини та Івано-Франківщини. На ярмарок також завітають майстри, які плетуть з лози, соломи, кореня сосни. А рогозу до Пирогово привезуть з Полтавщини, Київщини, Луганщини й Дніпропетровщини.

Народні митці не лише представлять свої вироби для продажу, а й продемонструють процес їх виготовлення.

У виконанні фольклорних колективів з різних регіонів України лунатимуть чудові українські пісні.