В Одессе проходит фестиваль «Семейные чтения»

В Одессе 7-8 сентября проходит третий всеукраинский фестиваль православных журналов «Семейные чтения». Об этом сообщает корреспондент УНИАН. Как отмечают организаторы, фестиваль призван напомнить обществу о христианских семейных ценностях, о браке и представить в регионе качественную православную публицистику.

«Большинство считает себя людьми православными, крещены в православной церкви, но, к сожалению, не все понимают, что такое православие, и что такое настоящая православная христианская семья. Мы стремимся донести до них понятие, как жить так, чтобы семьи не распадались, чтобы люди взаимно обогащали друг друга и возрастали в духовной жизни», - отметил епископ Обуховский Иона (Черепанов), глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, руководитель проекта «Семейные чтения».

В свою очередь, специальный гость мероприятия протоиерей Дмитрий Смирнов, член Патриаршего совета РПЦ по вопросам семьи и защиты материнства, отметил, что «цунами европейского отношения к браку, женщине, детям заполняет улицы наших городов», и задача Церкви этому препятствовать.

По мнению главного редактора журнала «Фамилия» Наталии Горшковой, «светские печатные издания редко пишут правдивую информацию, о том, что сейчас происходит в обществе, что происходит с семьей».

«Основная задача православной публицистики – говорить правду о том, какие болезни есть в обществе и что нам делать сообща», - отметила Н.Горшкова.

Протоиерей Павел Полещук, благочинный храмов 1-го одесского округа, настоятель Свято-Алексеевского храма считает, что фестиваль поможет найти духовные ориентиры не только тем, кто знакомится с церковной жизнью, но и церковным людям.

Основное мероприятие фестивальной программы - презентация журналов и общение с издателями состоится в Свято-Андреевском подворье в субботу, 8 сентября.

Свои издания презентуют известные в Украине православные журналы: «Отрок.ua» - журнал для молодежи, семейный журнал «Фамилия», журнал для сомневающихся «Фома в Украине», женский православный журнал «Самарянка» и детские журналы «Капельки» и «Шишкин лес».

Гости «Семейных чтений» смогут участвовать в творческих встречах с авторами, посетить выставку-ярмарку книг, журналов, иконописи и декоративно-прикладного искусства.

По словам организаторов, ожидается, что фестиваль в Одессе посетит около трех тысяч горожан.

Как сообщал УНИАН, первый фестиваль «Семейные чтения» состоялся в феврале этого года в Виннице, а второй в Севастополе в мае.

Основная задача всеукраинского фестиваля «Семейные чтения» - представить в регионах ведущие отечественные православные журналы.

Участниками фестиваля могут стать издания, тематика которых направлена на популяризацию семейных ценностей и укрепление статуса традиционной семьи в обществе, а также издания, включенные координационным советом Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ в перечень СМИ, рекомендованных к распространению в храмах и монастырях УПЦ.