У Києві відкрили меморіальну дошку Бориславу Брондукову

З нагоди відзначення Дня українського кіно сьогодні у столиці відкрили меморіальну дошку народному артисту України Бориславу Брондукову.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, дошку розміщено на фасаді будинку, у якому проживав видатний актор, за адресою: вулиця Інститутська, 22/7.

У великому кіно Б.Брондуков дебютував 1962 року в стрічці Сергія Параджанова «Квітка на камені», згодом знявся у понад 100 картинах, серед яких: «Вечір на Івана Купала», «Камінний хрест», «Анничка», «Комісари», «Захар Беркут», «Вавилон ХХ», «Афоня», «Осінній марафон», «Ми з джазу» та багато інших. Його остання роль у кіно – у фільмі «Хіппініада, або Материк кохання».

Саме Б.Брондуков став першим лауреатом Державної премії України імені Олександра Довженка.

Востаннє на екрані актор з’явився у 2002 році. Він знімався у документальних стрічках «Вічний хрест» Юрія Терещенка і «Борислав Брондуков. Прибуття поїзда» Анатолія Борсюка.