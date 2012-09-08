Пол Макартні став офіцером ордену Печесного легіону

Президент Франції Франсуа Олланд в суботу надав британському музиканту, одному із засновників групи The Beatles серу Полу Маккартні звання офіцера ордена Почесного легіону, говориться в повідомленні Єлисейського палацу.

Урочиста церемонія пройшла в президентській резиденції в присутності родини музиканта, але без участі ЗМІ.

На своїй сторінці в Twitter Маккартні виклав кілька фотографій в інтер`єрі Єлисейського палацу і з почесним знаком на грудях.

Орден Почесного легіону був заснований Наполеоном Бонапартом у 1802 році як особлива організація за прикладом лицарських орденів. Належність до ордена - вищий знак відмінності у Франції. Почесний легіон складається з п`яти категорій: кавалер, офіцер, командор, вищий офіцер і кавалер Великого хреста. Кандидатури культурних і громадських діячів для нагородження орденом відбирає спеціальна Рада ордена на чолі з великим канцлером, призначеним декретом президента. Рада ордена визначає і ступінь присуджується нагороди.

Сімдесятирічний Маккартні з 1997 року є лицарем Британської імперії.

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