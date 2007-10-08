Премію Стерлінга одержав Девід Чипперфільд за музей у Марбахсі

10:36, 08 жовтня 2007
Культура
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Винагорода - 20 тисяч фунтів стерлінгів

Премія Стерлінга (Stirling Prize) - найпрестижніша європейська нагорода в області архітектури - в 2007 році вручена Девіду Чипперфільду (David Chipperfield) за будівлю Музею сучасної літератури в місті Марбах (Marbach), Німеччина.

У шорт-листі премії Стерлінга в 2007 році увійшли відразу дві роботи Чипперфільда. Окрім музею у Марбасі, на престижну нагороду номінувалася будівля, побудована за його проектом у порту Валенсії для парусної регати America`s Cup.

Окрім цих двох робіт Чипперфільда у фінал премії Стерлінга в 2007 році вийшли: Casa da Musica ("Дім музики") у Порто архітектурного бюро Arup AFA, Павільйон у Віндзорі майстерні Гленна Ховелла (Glenn Howells Architects), проект реконструкції вокзалу в Дрездені, ФРН, бюро Foster and Partners і театр Young Vic у Ватерлоо, створений бюро "Haworth Tompkins".

Нагорода, яка носить ім`я видатного архітектора Джеймса Стерлінга, встановлена Королівським інститутом британської архітектури (RIBA). Переможець одержує чек на 20 тисяч фунтів стерлінгів (близько 40 тисяч доларів США).

Lenta.ru

 

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