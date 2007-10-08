У Києві встановлять пам`ятник Пилипу Орлику

Протягом 2007-2008 рр. у Києві буде встановлено пам`ятник гетьману Пилипу Орлику. Відповідне розпорядження підписав мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з документом, пам`ятник гетьману буде відкрито на розі вулиць Пилипа Орлика та Липської.

Замовником виконання робіт визначено комунальне підприємство «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт», якому доручено забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації на спорудження пам`ятника та на тендерній основі визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організації для виконання робіт.

У розпорядженні зазначається, що фінансування робіт, пов’язаних із виготовленням та встановленням пам’ятника П.Орлику, здійснюватиметься в межах та відповідно до показників, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2007 рік та наступні роки.

Довідка УНІАН. Пилип Орлик (1672-1742) був обраний українським гетьманом 5 квітня 1710 року після смерті Івана Мазепи. Цього ж дня була проголошена “Конституція прав і свобод Запорізького війська”. Ця конституція стала вищою точкою політичного мислення українців ХVIII ст., оскільки фактично проголошувала в Україні незалежну республіку. Це була одна з перших державних конституцій в Європі. У підготовці конституції, крім П.Орлика, брали участь Войнаровський, Гордієнко, Ломиковський, Максимович, Іваненко, Карпенко та ін.