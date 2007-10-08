Томенко повезе журналістів по фортецях

13-14 жовтня один із ініціаторів всеукраїнської акції "7 чудес України" Микола ТОМЕНКО у супроводі журналістів з більшості областей України відвідає Національний заповідник „Кам’янець” (місто Кам`янець-Подільський, Хмельницька область) та Хотинську фортецю (місто Хотин, Чернівецька область), які стали одними з переможців унікальної акції.

Як повідомив УНІАН М. ТОМЕНКО, 13 жовтня близько 50 журналістів із різних електронних і друкованих ЗМІ здійснять екскурсію Національним заповідником „Кам’янець”, де відбудеться презентація історичної пам’ятки в контексті її подальшого значення та розвитку як одного із 7 чудес України.

За його словами, 14 жовтня, саме на свято Покрови, коли в Україні також відзначається День українського козацтва, на території Хотинської фортеці відбудеться "круглий стіл" на тему „Перспективи розвитку Хотинської фортеці як одного з 7 чудес України”, після якого пройде театралізоване свято "Козацькі розваги".

На думку ініціатора акції "7 чудес України", популяризація туристично-привабливих об`єктів приведе до збільшення кількості охочих їх відвідати. Він також зазначив, що буде знятий фільм про 21 об`єкт із 18 регіонів України. "Стратегічна мета акції - популяризація України, пропаганда її туристичних можливостей", - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня цього року у Києві було оголошено переможців акції "7 чудес України". Серед "7 чудес України" названо заповідник «Кам’янець», Києво-Печерську Лавру, парк «Софіївка», заповідник «Софія Київська», Херсонес Таврійський, Хотинську фортецю та заповідник «Хортиця».

Наступного року організатори акці їтим самим способом почнуть визначати сім кращих природних пам’яток – парків, каньйонів, печер та водоспадів. За словами М.ТОМЕНКА, подібні конкурси триватимуть, „поки світ не знатиме про Україну все”.