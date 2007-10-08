НСПУ збирає письменників з 17 країн світу

З 11 по 12 жовтня в Києві за ініціативи Національної спілки письменників України відбудеться Міжнародний письменницький форум “Слово без кордонів”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Національної спілки письменників України (НСПУ) Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

За його словами, взяти участь у форумі до Києва приїдуть письменники та голови письменницьких організацій з 17 країн світу, зокрема, з Японії, Великобританії, Азербайджану, Ізраїлю, Польщі, Македонії, Росії, Словаччини, Словенії, Латвії, Литви та багатьох інших.

Як зазначив В.ЯВОРІВСЬКИЙ, мета форуму “Слово без кордонів” - розширення міжнародних зв`язків українських письменників з іноземними колегами та організаціями.

Завідувач міжнародного відділу Національної спілки письменників України Сергій БОРЩЕВСЬКИЙ висловив сподівання, що започаткування такого письменницького форуму сприятиме популяризації української літератури у світі.

За словами С.БОРЩЕВСЬКОГО, для заохочення зарубіжних перекладачів-україністів та українознавців за популяризацію творів класичної та сучасної української літератури під час церемонії відкриття Форуму двом зарубіжним учасникам буде вручено відзнаки НСПУ.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ повідомив, що за підсумками Форуму представники делегацій підпишуть угоду про утворення міжнародної письменницької асоціації “Слово без кордонів”.

Голова НСПУ також зазначив, що в рамках асоціації розвиватимуться такі напрями співробітництва як обмін досвідом у галузі книговидання, популяризація досліджень з історії та теорії літератури, підтримка особистих творчих контактів, випуск обмінних видань, спільне відзначення пам’ятних літературних дат тощо.

Угодою передбачається, що сторони особливо заохочуватимуть обміни та спільні літературно-мистецькі акції творчої молоді, а також спільні літературні дослідження і діяльність перекладачів.

На проведення міжнародного письменницького форуму “Слово без кордонів”, за словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, витрачено близько 300 тис. грн.

Форум відбудеться у готелі “Україна” за підтримки Секретаріату Президента та Міністерства культури і туризму України.