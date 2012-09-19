У Мостиськах з'явиться вулиця на честь лідера "Братів Гадюкіних"

До 50-ліття із дня народження Сергія Кузьмінського – лідера легендарного українського рок-гурту "Брати Гадюкіни" у м. Мостиська відкриють вулицю на його честь. Про це повідомляє Gazeta.ua.

"Пісня зробила наш райцентр відомим на всю Україну. "Приїдь до мене у Мостиська" - неофіційний гімн міста. 2 жовтня депутати міської ради приймуть ухвалу про надання новій вулиці міста ім`я рок-музиканта. Ця вулиця за містом, там зараз голе поле, випасають кіз. Зате вона знаходиться неподалік від залізничного мосту, саме там, де й співається у знаменитій пісні. Через кілька років тут будуть приватні будинки. Щоправда, невідомо, чи Кузьма коли-небудь був у нашому містечку", - розповідає Олег Макар, депутат Мостиської міської ради.

Офіційне відкриття вулиці та концерт пам`яті Сергія Кузьминського відбудеться у п`ятницю 5 жовтня у центрі Мостиськ на площі Ринок. У концерті візьмуть участь "Супер Вуйки", Мох і "Перкалаба", "King Size", "Абу-Касимові капці", "Гич оркестр" та колишні учасники "Братів Гадюкіних".

