У Києві відбудеться Фестиваль індійських танців

З нагоди святкування 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Індією та Україною, 22 вересня в Національній музичній академії ім. П.Чайковського відбудеться Фестиваль індійських танців.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Раджив Кумар Чандер.

Цього ж дня з 17.00 по 19.00 в Міжнародному центрі культури та мистецтв «Жовтневий палац» відбудеться концерт індійської рок-групи «Motherjane».

«Метою проведення цих культурних заходів є зміцнення дружніх відносин між Індією і Україною та надання можливості юним талановитим артистам демонструвати своє вміння та сприяти популярності індійських танців серед українців», - сказав посол.

За його словами, у фестивалі візьмуть участь близько 250 виконавців індійських танців різних стилів виконання - від традиційних класичних індійських танців до народних.

Посол зазначив, що за 20 років незалежності України відбулося 12 фестивалів індійського танцю.

Посол відзначив, що рівень виконання індійських танців українськими виконавцями є надзвичайно високим.

Посол також повідомив, що в Індії існує близько 15 урядових стипендій, які надаються українським студентам, які вивчають індійську мову, а також менеджмент і фінанси.