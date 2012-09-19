У Києві відбудеться Фестиваль індійських танців
До 20-ї річниці дипломатичних відносин
З нагоди святкування 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Індією та Україною, 22 вересня в Національній музичній академії ім. П.Чайковського відбудеться Фестиваль індійських танців.
Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Раджив Кумар Чандер.
Цього ж дня з 17.00 по 19.00 в Міжнародному центрі культури та мистецтв «Жовтневий палац» відбудеться концерт індійської рок-групи «Motherjane».
«Метою проведення цих культурних заходів є зміцнення дружніх відносин між Індією і Україною та надання можливості юним талановитим артистам демонструвати своє вміння та сприяти популярності індійських танців серед українців», - сказав посол.
За його словами, у фестивалі візьмуть участь близько 250 виконавців індійських танців різних стилів виконання - від традиційних класичних індійських танців до народних.
Посол зазначив, що за 20 років незалежності України відбулося 12 фестивалів індійського танцю.
Посол відзначив, що рівень виконання індійських танців українськими виконавцями є надзвичайно високим.
Посол також повідомив, що в Індії існує близько 15 урядових стипендій, які надаються українським студентам, які вивчають індійську мову, а також менеджмент і фінанси.