Малкович видав найповніше вибране Ліни Костенко
17:33, 19 вересня 2012Культура
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Від ранньої поезії до сьогодні
Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» в рамках серії «Українська Поетична Антологія» випустило в світ книгу Ліни Костенко «Триста поезій».
Це найповніше вибране поетеси за часів Незалежності.
До книги української поетеси увійшли найвідоміші її вірші з різних періодів творчості - від ранньої поезії до сьогодні, а також уривки з романів та поем.
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