Малкович видав найповніше вибране Ліни Костенко

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» в рамках серії «Українська Поетична Антологія» випустило в світ книгу Ліни Костенко «Триста поезій».

Це найповніше вибране поетеси за часів Незалежності.

До книги української поетеси увійшли найвідоміші її вірші з різних періодів творчості - від ранньої поезії до сьогодні, а також уривки з романів та поем.

