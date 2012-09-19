Стартував VII Міжнародний фестиваль аматорського кіно «Кінокіммерія»

Сьогодні в селищі Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області почав свою роботу VII Міжнародний фестиваль аматорського кіно «Кінокіммерія».

Як передає кореспондент УНІАН, цього року на фестивалі, що проходить у пансіонаті «Paradise», глядачам буде представлено 130 робіт від України, Російської Федерації, Білорусії, Вірменії, Македонії, Німеччини, Австрії, Болгарії, Естонії, Хорватії.

На фестивалі «Кінокіммерія» представлено 6 номінацій: "Гран – при (з врученням Золотої медалі)", "Краща студентська робота", "Краще режисерське рішення (авторська ідея, втілення)", "Кращий фільм, створений дитячими студіями, школами", Приз глядацьких симпатій", "Кращий однохвилинний фільм".

Наступного року фільми-переможці VII Міжнародного фестивалю любительського кіно «Кінокіммерія» потраплять до Кореї, на 75-й Міжнародний фестиваль незалежного кіно «ИИМИСА-2013».

За словами заступника голови Херсонської облдержадміністрації Ганни Пономаренко, обласна влада постарається зорганізувати показ кращих робіт «Кінокіммерії» на місцевому телебаченні, щоб із творчістю українських і зарубіжних кіноаматорів могли познайомитися усі жителі області.

Триватиме фестиваль до 23 вересня.

Довідка УНІАН. Міжнародний кінофестиваль непрофесійного кіно «Кінокіммерія» - це щорічний конкурсний спеціалізований фестиваль кіно- і відеофільмів, створених аматорами кіно-відео-мистецтва з різних країн.

Фестиваль «Кінокіммерія» вперше пройшов у 2006 році, тоді на нього з`їхалося 40 учасників, які представили 60 конкурсних робіт.