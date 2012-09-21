Унікальний проект об'єднав Жадана, Андруховича і Прохаська

На ІІ Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал», який триватиме в Києві з 4-го по 7 жовтня агенція АртПоле представляє спецпроект «Складносурядні».

Це три мультидисциплінарні проекти, у центрі яких — сучасна українська література — в особі Юрія Андруховича, Тараса Прохаська й Сергія Жадана. Столична публіка зможе познайомитися з новим виміром тексту, що виходить за межі книги у простір концерту, вистави, перформансу.

За словами організаторів, режисери, композитори, художники, міцно тримаючись тексту і в той же час абсолютно індивідуально осмислюючи його, вигадують власні твори.

На фестивалі передбачається також презентація нових музично-поетичних збірок Юрія Андруховича та Сергія Жадана, що цього разу також матимуть форму не книги, а аудіо- та мультимедійних дисків.

ЖИВЕ КІНО В ТРЬОХ ПРИТЧАХ

Олена Костюк /Тарас Прохасько

візуально-музичний перформенс

Перформанс, що є частиною диптиху Олени Костюк «Дзеркало», на «Книжковому Арсеналі» вперше демонструватиметься за безпосередньою участю автора текстів Тараса Прохаська. Твір побудований за принципом «битого дзеркала» — складений з уламків текстів, пісень і візуальних образів як уривків снів чи пам’яті. Кожен уламок одночасно відображає в собі частину і ціле, атом і Всесвіт. Історія вибудовується по вертикалі — три притчі «Втрачений Рай», «Дике Поле» та «Стріла» умовно відносяться до Минулого, Теперішнього і Майбутнього. Їх елементи можна переставляти місцями, накладати один на один, від цього може змінюватись картинка, як у калейдоскопі, але завжди залишається незмінним те, що відображається в цих уламках. Така собі гра. Гра в Час. Складові перформанса це: давні українські пісні і тексти Тараса Прохаська, а саме уривки з «FM Галичини», «Непростих» (голос — Тарас Прохасько, Олена Костюк) / сучасна класична музика (фрагменти аудіо-запису експериментального аудіо-візуального проекту «Звукоізоляція» у виконанні Ensemble Nostri Temporis) / відео-живопис (Олена Костюк, Сергій Петлюк).

АБСЕНТ

Юрій Андрухович/Кarbido

візуалізація: vj-група КУБ | АртПоле | Hermetic Garage | MixAllOffTunes |Ela Birylo

«Абсент» є останньою частиною спільної трилогії українського письменника Юрія Андруховича і польського гурту Кarbido. Ідея — у створенні за мотивами роману «Перверзія» синтетичної поетично-музичної програми (голос поета, тексти, музика), підсиленої відео у найрізноманітніших формах та проявах. У центрі роману — загадкова історія поета і мандрівника Станіслава Перфецького, що з’являється у місті привидів Венеції, а відтак, зазнавши в ній цілого ряду фантастичних пригод і безтямно закохавшись, назавжди зникає з «видимої поверхні світу». Творці «Абсенту» уявляють його як оригінальний саунд-трек до фільму, знятого невідомим режисером (самим Перфецьким?) за мотивами «Перверзії», але ніколи не змонтованим. Усе, чим диспонуємо — фрагменти, залишки, епізоди, уривки, натяки на колишню цілісність, окремі пісні, сюїти, мелодекламатичні моно- і діалоги, інструментальні версії забутих опер та кантат. Багатомовність і багатозначність — як у прямому, так і в переносному значеннях. Одна з частин медіа-вистави — Without You 2 — увійшла до програми цьогорічного фестивалю відео-поезії ZEBRA в Берліні.

ZБРОЯ ПРОЛЕТАРІАТУ

Сергій Жадан/Собаки в Космосі

Сергій Жадан — поет, прозаїк, есеїст, перекладач, лауреат численних національних та міжнародних конкурсів та фестивалів. Твори Жадана були перекладені тринадцятьма мовами, зробивши автора одним з найвідоміших сучасних українських письменників. З харківським ска-гуртом «Собаки в космосі» Жадан працює вже п’ять років. Перший спільний альбом під назвою «Спортивний клуб армії» (2008) вже було презентовано слухачам у різних містах України, а також Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії та Росії. З часом звучання проекту зазнало суттєвих змін. Від ліричних балад та сатиричних композицій колектив перейшов на брудніший, динамічний звук та гостросоціальну лірику. Сьогодні музиканти грають соціальний диско-панк, а героями нових пісень СЖ та СВК є всіма пізнавані персонажі — представники АП, депутати ВР, службовці МНС і МО, клерки обласних, районних та селищних рад. В цілому ж проект і надалі виконує життєствердну музику для протестного електорату. Це «Zброя пролетаріату»!

