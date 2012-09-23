Українські видавці оприлюднили топ-продажі на Форумі видавців-2012
764 видавництва брали участь цьогоріч
Організатори Форуму видавців-2012 повідомили, що цьогоріч учасниками ярмарку стали 764 українські та іноземні видавництва книжок та періодичних видань, видавничі і книготорговельні організації, виробники та розповсюджувачі електронних видань, програмного забезпечення, аудіо- та відеопродукції. Серед учасників також громадські організації, літературні агенції, культурні центри та фонди.
Деякі видавництва оприлюднили результати своїх продажів.
Gazeta.ua наводить деякі з них. Також наводимо результати продажів лауреатів літературного конкурсу "Коронація слова".
ТОП-10 від "Клубу Сімейного Дозвілля"
1 Галина Вдовиченко "Купальниця"
2 Ірена Карпа "З роси, з води і з калабані"
3 Андрій Кокотюха "Червоний"
4 Василь Шкляр "Залишенець"
5 Василь Шкляр "Ключ"
6 Ірен Роздобудько "Якби"
7 Лариса Денисенко "Відлуння: від загиблого діда до померлого"
8 Дара Корній "Зворотний бік світла"
9 Володимир Лис "Маска"
10 Люко Дашвар "Биті Є. Гоцик"
ТОП продажів на стенді "Фоліо"
1 Винничук Ю. Танго смерті
2 Курков А. Львівська гастроль Джимі Хендрікса
3 27 регіонів України
4 Роздобудько І. Все, що я хотіла сьогодні
5 Еко У. Празький цвинтар
ТОП-продажів коронаційних авторів на стенді "Коронації слова"
1 Ольга Слоньовська "Дівчинка на кулі"
2 Дара Корній "Зворотній бік світла"
3 Галина Вдовиченко "Купальниця" і Христина Лукащук "Олюднені"
4 Андрій Кокотюха "Червоний"
5 Володимир Лис "Маска"
6 Люко Дашвар "Гоцик" і Ярослав Яріш "Кровна помста"
Лідери продажу від "Нора-Друк"
1 Ірен Роздобудько "Я знаю...";
2 Ірен Роздобудько "Ґудзик";
3 Ірен Роздобудько "Дванадцять...";
4 Валентин Терлецький "Хмарочос";
5 Ірен Роздобудько "Мандрівки...";
6 Ірен Роздобудько "Зів`ялі квіти...";
7 Олексій Волков "Емісар";
8 Олександр Гаврош "Блукаючий народ";
9 Максим Кідрук "Мексиканські хроніки";
10 Кріс Тведт "Коло смерті".