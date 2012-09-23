Українські видавці оприлюднили топ-продажі на Форумі видавців-2012

Організатори Форуму видавців-2012 повідомили, що цьогоріч учасниками ярмарку стали 764 українські та іноземні видавництва книжок та періодичних видань, видавничі і книготорговельні організації, виробники та розповсюджувачі електронних видань, програмного забезпечення, аудіо- та відеопродукції. Серед учасників також громадські організації, літературні агенції, культурні центри та фонди.

Деякі видавництва оприлюднили результати своїх продажів.

Gazeta.ua наводить деякі з них. Також наводимо результати продажів лауреатів літературного конкурсу "Коронація слова".

ТОП-10 від "Клубу Сімейного Дозвілля"

1 Галина Вдовиченко "Купальниця"

2 Ірена Карпа "З роси, з води і з калабані"

3 Андрій Кокотюха "Червоний"

4 Василь Шкляр "Залишенець"

5 Василь Шкляр "Ключ"

6 Ірен Роздобудько "Якби"

7 Лариса Денисенко "Відлуння: від загиблого діда до померлого"

8 Дара Корній "Зворотний бік світла"

9 Володимир Лис "Маска"

10 Люко Дашвар "Биті Є. Гоцик"

ТОП продажів на стенді "Фоліо"

1 Винничук Ю. Танго смерті

2 Курков А. Львівська гастроль Джимі Хендрікса

3 27 регіонів України

4 Роздобудько І. Все, що я хотіла сьогодні

5 Еко У. Празький цвинтар

ТОП-продажів коронаційних авторів на стенді "Коронації слова"

1 Ольга Слоньовська "Дівчинка на кулі"

2 Дара Корній "Зворотній бік світла"

3 Галина Вдовиченко "Купальниця" і Христина Лукащук "Олюднені"

4 Андрій Кокотюха "Червоний"

5 Володимир Лис "Маска"

6 Люко Дашвар "Гоцик" і Ярослав Яріш "Кровна помста"

Лідери продажу від "Нора-Друк"

1 Ірен Роздобудько "Я знаю...";

2 Ірен Роздобудько "Ґудзик";

3 Ірен Роздобудько "Дванадцять...";

4 Валентин Терлецький "Хмарочос";

5 Ірен Роздобудько "Мандрівки...";

6 Ірен Роздобудько "Зів`ялі квіти...";

7 Олексій Волков "Емісар";

8 Олександр Гаврош "Блукаючий народ";

9 Максим Кідрук "Мексиканські хроніки";

10 Кріс Тведт "Коло смерті".

