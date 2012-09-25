У Києві - унікальна виставка полотен з державних колекцій України

З 27 вересня до 15 жовтня у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбудеться виставка «Європейський вимір», на якій буде6 представлено 100 картин визнаних європейських майстрів з державних колекцій України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, вперше дев’ять провідних музеїв України об’єдналися, аби створити унікальну експозицію зі 100 обраних творів європейського класичного живопису. Усі вони становлять золотий фонд української культури і є невіддільною частиною загальноєвропейської художньої спадщини.

Серед шедеврів виставки – роботи Пітера Пауля Рубенса, Хуана де Сурбарана, Алессандро Маньяско, Франса Халса, Якопо Амігоні, Матіаса Стомера, Бартоломео Манфреді, Герріта ван Хонтхорста, Клари Петерс, Томмазо Саліні, Яна ван Гойєна, Хендріка Тербрюггена.

Картини для виставки надали: Донецький обласний художній музей, Житомирський обласний краєзнавчий музей, Львівська національна галерея мистецтв, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Одеський музей західного та східного мистецтва, Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, Севастопольський художній музей ім. М.П. Крошицького, Харківський художній музей, Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана.