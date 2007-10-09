В Україні пройде «АЗІЯ-КІНО-2007»

У четвер, 11 жовтня, в Україні стартує IV фестиваль «АЗІЯ-КІНО», який пройде в 9 найбільших містах країни.

Цього року на фестивалі представлені метри азіатського кіно - Кім Кі-Дук, Цай Мін-Лянь, Джоні То, Горо Міядзакі. Крім того, відбудеться показ картини індонезійського режисера Гаріна Нугрохо й ретроспективи фільмів корейського класика Чхан-Ук Пака.

Основну програму фестивалю відкриє фільм «Час», знятий корейським режисером Кім Кі-Дуком. Ця стрічка стала фільмом-відкриттям фестивалю у Карлових Варах.

Фільмом, який першим представить Індонезію, стане екзотична казка «Опера Ява» - учасник Венеціанського, Роттердамського та Лондонського фестивалів. Це модернізована версія одного з сюжетів Рамаяни, в якій історія не розказана, а розіграна за допомогою танцю і співу. Режисер фільму - Гарін Нугрохо.

Жанр аніме буде представлений повнометражним анімаційним фільмом «Оповіді Земноморья» Горо Міядзакі. Фільм демонструвався у позаконкурсній програмі кінофестивалю у Венеції. Картина створена за мотивами бестселерів американської письменниці Урсули ле Гуїн. Це дебютна робота Горо Міядзакі, сина відомого японського аніматора Хаяо Міядзакі. Мультфільм було номіновано на премію Японської Кіноакадемії в категорії «Кращий повнометражний мультфільм року».

У рамках фестивалю «АЗІЯ-КІНО» відбудеться ретроспектива фільмів

живого корейського класика Чхан-Ук Пака, творця знаменитих фільмів «Об`єднана зона безпеки», «Я кіборгізую, і це нормально». Буде показано три фільми: «Співчуття пані Помста», який одержав три призи на Венеціанському Кінобієнале і Золотому ведмедеві у Берліні; «Олдбой» - переможець Каннского кінофестивалю і «Співчуття панові Помста», володар призу за Кращий азіатський фільм на фестивалі FantAsia.

Урочисте відкриття фестивалю «АЗІЯ-КІНО-2007» відбудеться у четвер, 11 жовтня, о 19-00, в київському кінотеатрі «Україна».

Афіша:

Київ - 11-16 жовтня, кінотеатр «Україна»

Дніпропетровськ - 25 жовтня-6 листопада, кінотеатр «Батьківщина»

Полтава - 25-30 жовтня, кінотеатр «Кінопалац-Колос»

Одеса - 8-13 листопада, кінотеатр MASKI

Харків - 8-14 листопада, кінотеатр «Кінопалац»

Донецьк - 15-23 листопада, кінотеатр «Кінопалац-Зірочка»

Запоріжжя - 22-28 листопада, кінотеатр ім. О.Довженка

Севастополь - 30 листопада - 8 грудня, кінотеатр «Перемога»

Львів - 6-14 грудня, кінотеатр «Кінопалац-Коперник»

Корреспондент.net