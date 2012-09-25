У Луцьку стартує Міжнародний форум поетів і перекладачів «Магнус Дукатус Поесіс», який триватиме протягом 25-29 вересня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, урочисте відкриття форуму відбудеться завтра, 26 вересня.

Ініціатори заходу - Спілка письменників Литви, Центр розвитку «Демократія через культуру» та посольство Литовської Республіки в Україні. Серед запрошених - представники України, Литви, Білорусі, Молдови, Польщі, Угорщини та Чехії.

У рамках заходу запланована пленарна сесія у Палаці культури Луцька на теми: «Спочатку було слово…», «Що ми знаємо про літературу сусідів?», а також презентація книг волинських письменників.

Також відбуватимуться творчі майстерні у педагогічному коледжі, науковій універсальній бібліотеці, бібліотеці для юнацтва, бібліотеці-філіалі №10 (Київський майдан), міській центральній бібліотеці для дітей (просп. Президента Грушевського, 1).

У рамках форму заплановане й відкриття виставки книжкової ілюстрації (Литва) та презентація літературно-мистецьких журналів «Вільнюс» (Литва), «Сучасність» (Україна) альманаху "Світязь" (Арт-галерея «Луцьк»).

Організатори заходу запевняють, що Форум поетів і перекладачів стане знаковою подією в рамках культурних ініціатив східного партнерства і ще раз наголосить на важливості Волинської області, як своєрідного “порту культур”.