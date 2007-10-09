13 жовтня у Львові відкриють пам’ятник Степану Бандері

13 жовтня у Львові відкриють лише пам’ятник Степану Бандері, весь комплекс зведуть – до 1 січня 2009 року

Сьогодні, 10 жовтня, на площі Кропивницького відбулася нарада з питань зведення комплексу ім. Степана Бандери. Захід відбувся за участю голови Львівської обласної ради Мирослава Сеника, члена оргкомітету зі спорудження пам’ятника Ігоря Калинця, начальника головного управління капітального будівництва ЛОДА Мирослава Чемериса та інших.

Уже сьогодні о 14.00 встановлено бронзовий пам’ятник Степану Бандері. Його вартість становить близько 400 тис. грн, виконавець роботи – «Львівська скульптурна фабрика».

Генпідрядник робіт, директор фірми «Ренесанс» Олександр Хриськів розповів, що завтра, 10 жовтня, з Мюнхена Федеративної Республіки Німеччина привезуть капсули із землею, що на могилі С.Бандери. Окрім того, сестра С.Бандери зі Стрия привезе капсули із землею, де народився провідник ОУН.

Мирослав Сеник зауважив, що відкриття комплексу ім. С.Бандери відбудеться до 1 січня 2009 року. Саме тоді відзначатимуть 100-ліття від Дня народження Степана Бандери. Голова Львівської облради відзначив, що організація робіт зі спорудження комплексу його не задовольняє. «Тут могли би краще організувати роботу. Але це вже так – підрядники вибрані, тендери проведені давно. А тому я сьогодні не можу ставити питання про заміну підрядника, треба завершувати так, як є…», – сказав він.

Наступний етап полягатиме у повному завершенні робіт зі спорудження комплексу ім.. Степана Бандери. «Ми мусимо це зробити у 2008 році, щоби до 1 січня 2009 року відкрити весь ансамбль. На сьогодні підраховано, що вартість цього комплексу становитиме понад 8 млн грн. Але ця сума зміниться, оскільки зростуть ціни на будівельно-монтажні роботи, будматеріали. Думаю, що ця цифра сягне близько 9 млн грн», – зауважив М.Сеник.

М.Сеник повідомив, що на відкриття комплексу ім. Бандери запросив голів сільських та районних рад, оскільки вони долучилися до збору коштів на спорудження пам’ятника С.Бандері. На сьогодні сума зібраних коштів становить понад 160 тис. грн.

У коментарі журналістам Ігор Калинець зазначив, що йому важко зараз сказати, хто приїде на відкриття пам’ятника Степану Бандері. «Кожен намагається запросити своїх представників. Зокрема, так зробить КУН. Знаю тільки, що завтра по Львову має бути вивішена афіша з приводу відкриття цього пам’ятника…», – сказав він.

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