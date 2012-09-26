“Піккардійська терція” до свого 20-річчя приготувала сюрприз киянам

“Піккардійська терція” з нагоди свого 20-річчя дасть більш ніж двогодинний концерт в Національному палаці мистецтв «Україна» 29 вересня.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили учасники гурту, зокрема Андрій Капраль, Ярослав Нудик і Володимир Якимець.

За їх словами, 24 вересня ювілейний концерт відбувся у Львові, а 29 вересня, - пройде на головній сцені країни, де вокальну формацію привітають Руслана, Тарас Чубай, Павло Табаков, гурт “ТНМК”. Усі ці артисти на один вечір стануть «сьомими» солістами «Піккардійської терції» та виконуватимуть сольні партії у хітах гурту.

Як пояснив В.Якимець, програма складатиметься з трьох основних частин. Перша частина, це безпосередньо виступ гурту з найбільш відомими та найулюбленішими серед слухачів піснями, а друга частина - це виступи друзів-музикантів колективу. Третя частина – це нові, прем’єрні пісні “Терції”.

В.Якимець пообіцяв, що мінімум 10 нових пісень кияни зможуть почути і оцінити під час концерту 29 вересня.

“Стосовно наших нових пісень – вони теж про любов. Вони теж про добро, про молодість, про нормальні почуття. Ми не стали старшими у віці, але ми стали старшими в наших почуття і відчуттях. Ми залишились молодими хлопцями і не відчуваємо цих 20 років в нашій свідомості, що ми стали якимись старими і трухлявими. Ми залишаємось молодими, запальними хлопцями і далі так працюємо”, - зазначив Я.Нудик під час прес-конференції.

Також музиканти повідомили, що одна з пісень концерту буде присвячена Анні Герман, але не уточнили, яка саме це буде пісня. “Якщо ми розкажемо, то вже буде не цікаво, коли буде відбуватися концерт ні вам, ні тим слухачам, які почитають про це на ваших шпальтах”, - зазначив В.Якимець.

Присутній на прес-конференції режисер виступів “Піккардійської терції” продюсер та постановник Михайло Крупієвський зазначив, що на сцені будуть присутні цікаві декорації, які перенесуть глядачів у світ, створений “Піккардійською терцією”.

“Це саме той колектив, який створює світ своїми піснями. І цей світ називається Україна. І це світ, який є в їх уяві, і є в нашій уяві. Коли ми говоримо про Україну – це і є світ “Піккардійської терції”, - додав режисер, зазначивши, що спробував у створених декораціях візуалізувати інтонації пісень колективу.

У ювілейній концертній програмі, за його словами, не обійдеться без провокацій, зокрема, під час однієї з пісень режисер планує «провести розправу» над українським телебаченням.

“Я зроблю показове знищення телевізорів в знак протесту проти того, у що зараз українське телебачення перетворюється – ви знаєте, що воно показує і куди ми зараз рухаємось, і де нам зараз шукати інформацію... Це просто такий привід замислитись, як нам бути далі і телевізійникам в тому числі”, - сказав М.Крупієвський.

Нові сценічні костюми учасникам «Терції» підготувала для ювілейного концерту відома українська дизайнер Оксана Караванська. Модельєр додала у вбрання “піккардійців” деталь-родзинку, яка підкреслює індивідуальність артистів.

В рамках святкування ювілею "Піккардійська терція" вже дала концерт у Львові 24 вересня.