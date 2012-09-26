Рівне на вихідних «привалить» якісною поезією

29 вересня у Рівному (Народний дім, вул. Симона Петлюри,1) з нагоди 5-річчя створення відбудеться творчий вечір поетичного угрупування ПЛИТА. Модерувати зустріч буде Підскарбій Бу-Ба-Бу Олександр Ірванець.

«Коли помер Шевченко, всі думали, що з ним померла і справжня література. Але ні!

Коли відійшов Франко, усі боялись, що українська література не переживе такої втрати. Але пережила!

Після розгромів 30-их і 60-их років усі боялись, що наша література не підніметься. Але вона вистояла!

З народженням Незалежної України усі сподівались, що постане і нова, вільна, молода, розумна література. І вона постала.

Прийди і дізнайся, куди прямує молода українська поезія».

Літературний Союз ПЛИТА у 2007 році створили четверо студентів Острозької Академії: Юхим Дишкант, Віктор Іщенко, Роман Романюк і Євген Лущиков.

«Нас просто саме життя об`єднало. Ти в якийсь момент розумієш, що ці люди тобі приємні, одних поглядів з тобою. Ніхто не зазіхає на творчу територію іншого, кожен працює у своїй манері, думає про свої речі, говорить інші слова, немає якоїсь дурної конкуренції, немає заздрості. І так уже 5 років», - каже член ПЛИТИ Роман Романюк.

Послухати якісну поезію можна буде 29 вересня о 18 годині за адресою вул. Симона Петлюри,1.

Вхід вільний.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня в Рівному відбудеться творчий вечір легендарного літературного угрупування Бу-Ба-Бу. На сцену обласного муздрамтеатру вийдуть Віктор Неборак, Юрій Андрухович та Олександр Ірванець.

Автор афіші - Вероніка Бажина

