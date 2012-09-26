Колесніченко подав до суду на письменника Винничука
За «образу честі»
Депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко подав до суду на письменника Юрія Винничука про захист честі, гідності та ділової репутації.
Про це "Українській правді" повідомив сам письменник.
Він розповів, що у середу йому прийшла постанова Дарницького райсуду Києва (суддя Вовка Є.І., секретар Шамрай І.В.) щодо направлення позовної заяви Колесніченка за підсудністю до Личаківського райсуду Львова.
"Оце щойно цю ухвалу отримав. І думаю собі: чим же ж я, прости Господи, міг образити Колесніченка, якщо у моїх статтях я писав лише про Вадіка Калєснічєнка – провокатора і брехуна. І ніколи жодним словом не міг образити таку поважну персону як Вадим Колесніченко", - зазначає він.
Винничук уточнив, що самої позовної заяви "не отримав, тож і гублюся в здогадах".
"Можна лише уявити собі, як товариш Колесніченко буде у суді бити себе в груди і переконувати, що провокатор Калєснічєнка і він - це одна особа. Але тоді це свідчитиме про роздвоєння особистості. Отже залишиться єдиний вихід - інтенсивне лікування у психдиспансері", - підсумував він.