Львів запрошує на каву

28-30 вересня у Львові відбудеться VI Міське свято кави – «На каву до Львова».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, родзинкою Фестивалю кави буде те, що цього року відвідувачам свята запропонують скуштувати рекордну для таких заходів кількість сортів кави від усіх найкращих кав’ярень Львова.

«Найкращі кав’ярні міста запропонують найсмачніші сорти кави з усього світу, ексклюзивні кавові коктейлі та солодощі до кави, особливості рецептів яких традиційно для Львова не розголошують, щоб зберегти фірмовість. Під час свята кав’ярні облаштовують міні-версії своїх закладів просто на Кавовому ярмарку у центрі міста – на площі Ринок», - повідомили УНІАН організатори кавового свята у Львові компанія «Дік-Арт».

Також під час свята біля міської Ратуші буде встановлено «Кавову пошту», де усі гості свята зможуть відправити ексклюзивні кавові листівки зі Львова у будь-яку точку планети.

„Інтригуючим моментом свята стане прибуття кавових Короля та Королеви, які вирушать у тур в пошуках найгостиннішої кав’ярні із найсмачнішою кавою. Здивують і цьогорічні дизайнерські костюми та кортеж королівських персон”, - зазначається у повідомленні.