Жадан пропонує зарядитися від «Акумулятора»-2012

З 5 по 28 жовтня в Харкові триватиме другий фестиваль екологічної урбаністики «Акумулятор»-2012.

«Акумулятор» уперше відбувся в серпні минулого року. Головною ідеєю фестивалю було за допомогою актуального мистецтва започаткувати дискусію, присвячену проблемам міста – його розвитку, його занепаду, його перспективам. Художники, письменники та музиканти з різних міст України та Польщі говорили про проблеми екології та збереження історичних пам’яток, архітектуру та інтеграцію міського ландшафту в художній простір.

Події фестивалю викликали доволі потужний резонанс, як у ЗМІ, так і серед глядацької аудиторії. Разом із тим більшість проблем, озвучених під час першого фестивалю, зокрема проблеми збереження старих будівель, вирубки зелених насаджень, загалом – проблеми гармонійного розвитку міського середовища, на жаль, і надалі лишаються для Харкова більш ніж актуальними, потребуючи нашої безпосередньої участі й солідарності, - зазначають організатори. Тож вони вирішили продовжити свою ініціативу.

Втім, цьогорічний «Акумулятор» буде дещо відрізнятися від минулорічної акції. Перш за все – форматом проведення. Цього року оргкомітет вирішив проводити фестивальні акції протягом цілого місяця. Тож на харків’ян у жовтні очікує надзвичайно цікава та насичена програма. Зокрема, в межах фестивалю планується концерт, присвячений Дню захисту тварин, серія художніх виставок у вітринах магазинів, міський вело-квест, серія лекцій на екологічну тематику, цикл урбаністичних перформансів від Романа Мініна та групи «SVITER», презентація нового альбому Сергія Жадана й групи «Собаки в Космосі» та багато інших акцій.

Оргкомітет традиційно закликає до співпраці всіх небайдужих, наголошуючи на тому, що проблеми, якими займається «Акумулятор», є нашими спільними проблемами і потребують спільної участі.

З повною програмою фестивалю можна ознайомитися тут.