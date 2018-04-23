«Інфаркт терції» від «Пікардійської терції»

Чоловічий секстет відсвяткував 15-річчя

«Хоч щасливим бути – їдь До Львова», - пісенно запевняли киян шестеро учасників української вокальної формації «Пікардійська терція». І така ода рідному місту небезпідставна, адже без Львова, переконують львів’яни, не було б і «Пікардійської терції», яка уже 15-й рік поспіль дивує не лише українського, але й європейського слухача оригінальною манерою, сильним вокалом та багатим репертуаром.

Саме 15-річчя творчої діяльності святкувала вокальна формація «Пікардійська терція» 7 жовтня на сцені столичного «Палацу «Україна». У переповненому залі зібралися шанувальники-однодумці, які не один рік знають львівський гурт або є їхніми прихильниками вже півтора десятка років.

Святкувати уродини «Терція» вирішила з розмахом, а саме – концертним туром по всій Україні. Початком став виступ у Києві, на черзі Львів (9 жовтня, Театр ім. Марії Заньковецької), а всього ювілейне турне заплановане п’ятнадцятьома містами України.

Формальним днем народження гурту «Пікардійська терція» вважається 24 вересня, а точкою відліку естрадної кар’єри - виступ у Львівському університеті ім. Івана Франка. «Пікардійці» вважають голос найдосконалішим інструментом, за допомогою якого до людей можна донести слово. З цією метою і було створено колектив «Пікардійська терція» , який працює у жанрі акапело (a capella – без інструментів), а його репертуар поєднує в собі найрізноманітніші стилі та жанри – поп, рок, кантрі, джаз, світові хіти, народні та авторські пісні, класичні твори.

У день своїх уродин учасники колективу курсували рідним Львовом у трамваї за маршрутом №2 і виконували свої пісні, серед яких відомий й улюблений багатьох гімн львівському міському транспорту «Старенький трамвай». Також «пікардійці» висадили 15 дубів у львівському парку «Знесіння». «Дуби, за філософією друїдів, символ міцності, - прокоментував подію один з учасників гурту Славко Нудик. – І ми таким чином хотіли собі побажати довговічності і згуртованості».

На сцені столичного «Палацу «Україна» «Пікардійська Терція» нечасті гості. Колектив не влаштовує звітних концертів, не співає у нічних клубах, не підтримує пісенно ту чи іншу партію і не вважає виступ хорошою нагодою нагадати про себе. Адже їх і так не забувають. Найкраще підтвердження цьому – аншлаг у «Палаці «Україна». Окрім того їх знають і шанують закордоном, зокрема у Німеччині, Канаді, Італії, Польщі, Франції, про них чули навіть у Брюселлі, де минулого року «Терція» виступала перед депутатами Єврокомісії. За 15 років діяльності у творчому здобутку формації назбиралося понад 300 пісень найрізноманітніших жанрів, проспіваних 12-ма мовами світу. Частина пісень укладена в 9 музичних СD.

Київську публіку розігрівати не довелося. Уже після першої пісні, життєвого кредо гурту «Пікардійська Терція» на слова Василя Симоненка – «Ти знаєш, що ти людина» - зал вибухав аплодисментами, підспівував, приплескував і навіть на прохання виконавців допомагав свистіти. Глядачі стали співвиконавцями пісень і продемонстрували відмінне знання творчості колективу, адже після перших «акордів» кожної наступної відомої пісні лунала підтримка з залу –оплески. А репертуар гурту надзвичайно розмаїтий: це пісні на вірші Ігоря Білозіра, Богдана Лепкого, Володимира Івасюка, Віктора Морозова , Поля Валері, Едгара По, Роберта Бернса і навіть переспіви Стінга, Еріка Клептона та Бреговича. Того вечора зі сцени прозвучали «Старенький трамвай», «Пустельник», «Капелюх», «Шізгара», «Sole mio», «Берег ріки», «Шаляла», «Нехай і холод і вітри» та багато інших пісень.

Однак, окрім 15-річчя, у «Пікардійської терції» було ще декілька приводів зібрати своїх шанувальників та однодумців. Одним з них став вихід також ювілейного, правда, десятого альбому під назвою «Етюди». Учасники зізналися, що назву нового СD придумали, а от з виходом доведеться зачекати. Але, вочевидь, недовго, адже декілька композицій з нового альбому таки презентували, серед яких «Останній літній дощ», «Очі відьми» та інші.

Родзинкою ювілейного концерту став виступ акапельного німецького колективу “Terzinfarkt”, назва якого перекладається як «інфаркт терції». Учасники «Пікардійської терції» переконують, що у них справді був інфаркт як від назви колективу, так і від їхньої манери виконання, адже як українські, так і німецькі виконавці працюють в одному напрямку. Німецькі гості приїхали привітати своїх українських колег і супроводжуватимуть їх у ювілейному турі Україною. Першою несподіванкою для слухачів стала співзвучна з «пікардійською» манера виконання. Наступною несподіванкою, яка переросла у здивування і вибухнула бурхливими аплодисментами, стало звернення до залу одного з учасників гурту “Terzinfarkt” до слухачів… українською мовою без акценту. Виявляється, у складі німецького колективу, який складається з п’яти учасників, є українець за походженням Василь Біль.

У доробку “Terzinfarkt”, як розповіли учасники гурту, здебільшого англомовні пісні їхньої молодості. Німецький чоловічий квінтет також зарекомендував себе як добре злагоджений оркестр: кожен учасник – окремий інструмент. У їхньому арсеналі були й барабани, великі та малі, гітари, духові та інші інструменти. Разом це складало враження присутності на сцені окрім п’яти виконавців ще й когорти музикантів.

У німецьких гостей – своя розважальна програма. Окрім музичних композицій це ще й своєрідний «німецький» гумор, озву чуваний єдиним україномовним учасником. Кожній пісні передувала весела історія, яка викликала ажіотаж серед публіки. Глядачі гумор німецького гурту оцінили по заслузі, тому й на сцену почали виходити прихильники з квітами. Це, в свою чергу, здивувало німецьких виконавців, на батьківщині яких такого звичаю – висловлювати вдячність квітами – нема. Коли учасники “Terzinfarkt” на підтвердження того, що вони вивчили українську мову, почали виконувати пісню «Пікардійської терції», прийшла черга глядачів здивуватися - схожість була очевидною. Німецьких гостей проводжали щирими та гучними оплесками.

Незважаючи на зливу, яка напередодні прошуміла вулицями Києва, у залі столичного «Палацу «Україна» панувала тепла та душевна атмосфера. Ювілярам – гурту «Пікардійська терція» - аплодували стоячи. Попереду – інші міста України. Прощатися з учасниками вокальної формації довелося, але ненадовго – незабаром вихід нового СD «Етюди», а отже і нагода зустрітися ще раз.

Євгенія Ковалевська