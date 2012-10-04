У Києві стартував «Книжковий Арсенал»

У "Мистецькому Арсеналі" в Києві стартував фестиваль для книголюбів – "Книжковий Арсенал". Організатори обіцяють не лише цікаве спілкування з українськими і закордонними письменниками, але й збираються потішити відвідувачів хорошою музикою, майстер-класами і виставками.

"Арсенал здатний зробити з бренду тренд. Я думаю, що книжка у виконанні "Арсеналу" стане трендом", - посміхаючись каже "Українській правді. Життя" гендиректор "Мистецького Арсеналу" Наталія Заболотна.

Вона зауважує, що після першого "Книжкового Арсеналу", який відбувся минулого року, проводити захід стало дещо легше.

"У фінансовому плані видавництва трошки збадьорились, вони воюють за читача, вони дбають про обкладинку", - додає Заболотна.

Організатори обіцяють насичену (200 пунктів) програму, в якій - зустрічі з зірками світової літератури.

Серед найбільш очікуваних подій - проект "Складносурядні" за участі Юрія Андруховича, Сергія Жадана і Тараса Прохаська, програма сучасної класичної музики - Валентин Сільвестров, Мар’яна Садовська, публічні діалоги між митцями (Андрухович, Прохасько, Іздрик Дереш, Жадан, Карпа).

Крім того, будуть майстер-класи для перекладачів та ще низка цікавих заходів.

Із повною програмою фестивалю можна ознайомитися тут.

