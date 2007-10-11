У Луцьку відкрилася виставка історії УПА

«З історії Української Повстанської Армії на Волині» під такою назвою у приміщенні Волинського краєзнавчого музею відкрилася виставка, приурочена до святкування 65 річниці створення УПА. Бажаючі мають можливість вперше ознайомитись із численними матеріалами з фондів Волинського краєзнавчого музею, Любомльського краєзнавчого музею, Нововолинського історичного музею, Державного архіву Волинської області, Волинської державної універсальної наукової бібліотеки ім. Олени Пчілки, Торчинського народного історичного музею та особистих архівів учасників національно-визвольних змагань. Про це ЗІКу повідомили 11 жовтня працівники музею.

Увазі відвідувачів представлено світлини членів ОУН-УПА, особисті речі, листи та документи. Структура виставки представляє собою комплекси матеріалів, об`єднаних за тематикою. Це матеріали про життя та діяльність видатного художника-графіка – Ніла Хасевича (дереворити, екслібриси, малюнки олівцем); комплекс фото та документів, що висвітлюють роль жінки у визвольному русі, життя українців на засланні – адже саме до таборів далекої Півночі відправляли учасників визвольних змагань.

Логічним завершенням виставки стало представлення видань, що присвячені історії УПА. На її відкритті були присутні члени братства вояків УПА Волинського краю імені Клима Савура, представники місцевої влади, громадськість краю, ті, хто не байдужий до історії України.

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